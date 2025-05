Una maglia una storia … la Cavese 1982-83 e le maglie di fine stagione

Una maglia, una storia: la Cavese 1982-83. In questo articolo, esploreremo l'iconica maglia della Cavese, simbolo del periodo d'oro in Serie B. Scopriremo l'importanza di questo indumento, ultimo tassello della mia collezione dedicata alle diverse versioni indossate dalla squadra in quel biennio emozionante. Riviviamo insieme quei momenti indimenticabili!

La Cavese 1982-83 e le maglie di fine stagione. Con questa settimana torno a condividere una storica maglia della Cavese del periodo aureo della serie B ed utilizzata nel biennio 1981-82 e 1982-83. Si tratta dell’ultima maglia mancante alla raccolta delle varie versioni utilizzate dalla squadra in quel periodo. Le caratteristiche della maglia. E’ una bellissima maglia da trasferta di colore bianco che con ogni probabilità la squadra utilizzò per il finale di stagione in cui gli aquilotti rallentarono sensibilmente la propria corsa verso la promozione in serie A nel campionato 198283. E’ una maglia prodotta dal Maglificio Natali di Uzzano (Pistoia) che realizzò in quel biennio delle maglie di notevole fattura. La maglia è esattamente speculare al modello “home” blufoncè che fu utilizzato nel campionato 198283 (tra cui le sfide interne contro Bologna e Lazio). 🔗Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … la Cavese 1982-83 e le maglie di fine stagione

