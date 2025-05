Una flotta di droni? La marina di Mosca si crea le sue unità unmanned

La Voenno-morskoj Flot includerà tra i suoi ranghi unità specializzate nell’uso di sistemi unmanned. A riportare la notizia è l’organo di informazione russo Izvestia, secondo cui le nuove formazioni in fase di costituzione opereranno sistemi unmanned di tutte le tipologie, da quelli aerei a quelli terrestri e a quelli navali, sia di superficie che subacquei. “Le nuove unità, che saranno costituite in tutte le flotte, svolgeranno funzioni di ricognizione e attacco”, ha riferito martedì l’organo di informazione ufficiale russo Izvestia. “Secondo gli esperti, la combinazione di diversi tipi di droni consentirà un’efficace ricognizione, sorveglianza e distruzione di obiettivi marini e costieri”. Sempre secondo Izvestia, al momento i piani prevedono la creazione di cinque di questi reggimenti. “Tre faranno parte delle flotte basate nella parte europea della Russia e due saranno destinati alla Flotta del Pacifico”, è il commento dell’esperto militare Dmitry Boltenkov riportato dal quotidiano di San Pietroburgo, “La distanza tra il Primorsky Krai e la Kamchatka è molto grande e potrebbero essere necessari due reggimenti per controllare regioni così lontane”. 🔗Leggi su Formiche.net

