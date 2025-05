Il 5x1000 è una porzione dell’Irpef che ogni contribuente può destinare, senza alcun costo aggiuntivo, a enti non profit e progetti sociali comunali. Introdotto con la legge finanziaria del 2006 e confermato negli anni successivi, questo meccanismo consente di sostenere settori come volontariato, ricerca scientifica e sanitaria, politiche sociali dei Comuni, sport dilettantistico, tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché la gestione delle aree protette. Per donare il 5×1000, basta compilare l’apposita sezione nei modelli di dichiarazione (730, Redditi o CU), inserendo il codice fiscale dell’ente scelto o, in alternativa, apponendo la firma nel riquadro della categoria di appartenenza: in quest’ultimo caso, l’importo verrà ripartito tra tutti i beneficiari iscritti in quella categoria. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

Una firma che fa la differenza: l'importanza di un gesto