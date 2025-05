Una finale di Coppa Italia contro le maledizioni

Il 14 maggio 2025, Roma si prepara per una finale di Coppa Italia che sfida le maledizioni del passato. Con il Milan in cerca della sua sesta vittoria, i "Rossoneri" puntano a interrompere un'assenza che dura dal 2003. Un confronto avvincente si prospetta, con Milano e Bologna pronte a scrivere una nuova pagina nel calcio italiano.

2025-05-14 10:24:00 Calcio italiano: Del conclave al Coppa Italia. Questo mercoledì, Roma sarĂ di nuovo il protagonista, ora con la finale del torneo CUPO e Il duello che affronterĂ alle olimpiche a Milano e Bologna. I “Rossoneri” stanno cercando la loro sesta Coppa Italia, la prima dal 2003; Il “Rossoblú”, il terzo . il primo dal 1974! Comunque sia, questo mercoledì (dalle 21:00) terminerĂ una lunga siccitĂ di Copera. E una quota sarĂ distribuita anche per la prossima fase a gironi della Europa League. Con Milano (8 °) e Bologna (7 °) dalla concorrenza europea in assenza di due giorni, Non sembra un premio minore. Tuttavia, entrambi guardano ancora la serie A . beh I due hanno ancora opzioni per andare ai prossimi campioni. Curiosamente, Il calendario era capriccioso e voleva che Milan e Bologna si affrontassero lo scorso venerdì per la serie A. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Una finale di Coppa Italia contro le maledizioni

