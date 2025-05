Una chiave etica per l’AI Il dialogo Meloni-Leone XIV in continuità con il G7

In un momento storico caratterizzato da tensioni globali, le parole di Giorgia Meloni al Papa Leone XIV segnano un passo significativo verso un'etica nella governance dell'intelligenza artificiale. Esprimendo supporto agli sforzi della Santa Sede per la pace, l'Italia ribadisce l'importanza del dialogo e della collaborazione internazionale, in continuità con gli impegni assunti nel G7.

“L’Italia apprezza e sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti in tutti gli scenari di crisi dove le armi hanno preso il posto del confronto e del dialogo”. Queste parole pronunciate da Giorgia Meloni nel colloquio telefonico con Sua Santità Papa Leone XIV rappresentano la spia di un dialogo franco e produttivo, sì tarato sull’emergenza bellica di cui si discute in queste ore a Istanbul, ma anche in grado di andare oltre il caso specifico e spaziare fino al riferimento politico ed etico sull’intelligenza artificiale, con riferimento al G7 italiano, che a Borgo Egnazia per la prima volta ha visto la partecipazione di un Papa. Una conversazione, quella tra Chigi e Santa Sede che, anche solo da un punto di vista della tempistica, è quantomai utile sia per provare ad offrire un fiato al tavolo diplomatico in Turchia, sia in prospettiva per dare continuità alla disponibilità manifestata ieri. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Una chiave etica per l’AI. Il dialogo Meloni-Leone XIV in continuità con il G7

Approfondimenti da altre fonti

Una chiave etica per l’AI. Il dialogo Meloni-Leone XIV in continuità con il G7

Scrive formiche.net: “L’Italia apprezza e sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti in tutti gli scenari di crisi dove le armi hanno preso il posto del confronto e del dialogo”. Queste ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Migranti - Meloni incassa ok Starmer: Se modello Albania funziona sarà chiave di volta

Negli hotspot che l'Italia si appresta ad avviare in Albania si applicherà la legge italiana, con personale di polizia e giudici italiani, e dunque non c'è alcuna violazione dei diritti umani dei migranti, mette in chiaro con foga ribattendo alla domanda di una giornalista inglese che chiedeva conto a Starmer di possibili violazioni: Non so a quale violazione di diritti umani lei si riferisca.