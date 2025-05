Un viaggio tra sapori e tradizioni Il Brasile ‘invade’ il Mercato Europeo

Oggi il Mercato Europeo di San Giovanni trasforma viale Diaz in un'esperienza unica, portando colori, profumi e sapori dal Brasile e da altre undici nazioni. Un'opportunità imperdibile per scoprire la ricca gastronomia e l'artigianato internazionale, grazie all'organizzazione di Confesercenti Arezzo. Preparatevi a immergervi in un vero e proprio viaggio tra tradizioni e culture!

Al via oggi il Mercato Europeo di San Giovanni, pronto a colorare viale Diaz con profumi, sapori e tradizioni provenienti da dodici nazioni, offrendo ai visitatori un viaggio multisensoriale tra gastronomia e artigianato internazionale. Organizzato da Confesercenti Arezzo, l’evento vedrà la partecipazione di 34 operatori internazionali. L’inaugurazione ufficiale è in programma alle ore 18, con il tradizionale taglio del nastro. Il mercato resterà aperto fino a mezzanotte e proseguirà da venerdì a domenica con orario continuato dalle 10 alle 24. Nato negli anni ’90 come esperienza di promozione culturale e commerciale, il Mercato Europeo si è affermato come uno degli appuntamenti più apprezzati del Valdarno. Quest’anno, fra le novità, spiccano l’arrivo della cucina brasiliana e messicana, lo street food locale, i dolci tipici di paesi come Ungheria, Olanda e Romania e una ricca selezione di specialità italiane. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un viaggio tra sapori e tradizioni. Il Brasile ‘invade’ il Mercato Europeo

