Un uomo salva i clienti a bordo di una mongolfiera in fiamme ma rimane incastrato Precipita e muore La polizia | I controlli di sicurezza erano ok – VIDEO

Un gesto eroico finito tragicamente. Tutto è accaduto durante il tradizionale Festival della mongolfiere nello Stato messicano di Zacatecas. L’uomo era a bordo della sua mongolfiera e stava per alzarsi in volo con altre persone a bordo, ma all’improvviso la cesta ha preso fuoco. Il conducente ha cercato di mettere in salvo gli ospiti, ma è rimasto incastrato alla mongolfiera in fiamme che nel frattempo aveva spiccato il volo. L’uomo ha tentato disperatamente di aggrapparsi ad una fune, ma non ha resistito ed è precitato nel vuoto, per poi morire sul colpo. Le autorità locali hanno dichiarato, appunto, che l’uomo è morto a causa delle ferite riportate nella caduta, secondo l’AP. Gli organizzatori dell’evento hanno insistito sul fatto che il velivolo, gestito da un privato, aveva precedentemente superato i controlli di sicurezza. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

