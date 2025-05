un sogno costruito tutti insieme

di Andrea Zanchi Se È servito un uomo venuto dell’altra parte del mondo, il presidente Joey Saputo, per compiere un’impresa che a tanti sembrava impossibile: ridare prestigio, forza e orgoglio a un club che ormai sembrava iscritto a vita nel campionato delle nobili decadute. Ma è bello vedere, nel risultato raggiunto all’ Olimpico, le caratteristiche che da sempre hanno contraddistinto l’anima e le grandi imprese di Bologna. C’è molto di questa terra nel lavoro che in dieci anni ha portato i rossoblù da una soffertissima promozione in serie A a suon di traverse (degli altri) fino al trionfo di Roma. La pazienza e la convinzione nel progetto, il superamento delle difficoltà grazie al riconoscimento degli errori e dei cambiamenti, necessari, da fare. E soprattutto la consapevolezza, come un tramando che questa città continua a custodire e consegnare a ogni generazione, che solo insieme si può andare lontani. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

