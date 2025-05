Un posto al sole salta perché gioca Sinner | la Rai sacrifica ancora la soap e i fan protestano

La decisione della Rai di sacrificare "Un posto al sole" per trasmettere il match di tennis di Jannik Sinner ha sollevato un'ondata di proteste tra i fan. Molti gridano alla discriminazione, sottolineando come la storica soap napoletana venga sistematicamente messa da parte. La scontento è palpabile: "Ci rimette sempre UPAS!". Scopri di più su questa polemica.

La decisione di mandare in onda il match di tennis al posto della soap napoletana scatena la protesta dei fan che gridano alla discriminazione: "Ci rimette sempre UPAS!".

