Le vicende della soap Un posto al sole per la settimana dal 26 al 30 maggio su Rai 3 presentano nuovi e avvincenti intrecci, in cui la tensione e l’incertezza attraversano i personaggi principali. In particolare, Silvia si trova in preda alla preoccupazione per le sorti del compagno Michele, il quale si addentra in un’indagine . L'articolo Un posto al sole: indagini rischiose su Assane e rivelazioni inaspettate di Gagliotti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole: indagini rischiose su Assane e rivelazioni inaspettate di Gagliotti