Un Posto al Sole Doppia Puntata del 16 maggio 2025 | Luca dice addio a Giulia e a Palazzo Palladini

Il 16 maggio 2025, "Un Posto al Sole" torna su Rai3 con una emozionante doppia puntata. Luca si prepara a dire addio a Giulia e a Palazzo Palladini, lasciando i fan col fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa accadrĂ negli episodi e come questa svolta cambierĂ le dinamiche dei protagonisti. Non perdere l'appuntamento!

Un Posto al Sole torna su Rai3 con una doppia puntata in onda il 16 maggio 2025 su Rai3. Ecco cosa succederĂ negli episodio della Soap.

Un posto al sole, le anticipazioni della doppia puntata di venerdì 16 maggio: Luca sembra sparito nel nulla, Giulia disperata

Conto alla rovescia per il break del fine settimana. Nelle ultime due puntate della settimana, in onda come sempre su Rai Tre a partire dalle 20.50, i protagonisti di Un Posto al Sole arriveranno ...

Un posto al sole, doppia puntata: ecco quando sarà recuperato l’episodio “saltato”

Come talvolta succede, anche questa settimana la soap Un posto al sole in un'occasione è mancata all'appuntamento con i suoi numerosi fan. Il 13 maggio, infatti, Upas ha dovuto cedere il posto a un im ...

Un posto al sole, quando va in onda la puntata 'saltata': doppio episodio il 16/5

Venerdì 16 maggio alle 20:50 su Rai 3 sarà trasmessa una doppia puntata della soap partenopea: viene recuperato l'episodio saltato il 13 maggio ...

