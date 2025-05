Un Posto al Sole anticipazioni 16 maggio | Luca sembra sparito nel nulla

Nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda il 16 maggio, cresce il mistero attorno a Luca, che sembra essere sparito nel nulla. Ultimo appuntamento della settimana, promette colpi di scena mentre il piano di Luca si sta per concretizzare. Scopriamo insieme le anticipazioni su ciò che accadrà !

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, che ci lascia in sospeso con il mistero di Luca. Ecco dunque quello che succederà nell'episodio di domani, venerdì 16 maggio. Luca aveva deciso di procedere con il suo piano, ora lo fa davvero. Nella puntata di Un Posto al Sole di domani,venerdì 16 maggio, le vicende ruoteranno intorno all'ex primario e al mistero che lo riguarda. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà . Dov'eravamo rimasti Da tempo Luca è molto preoccupato per la sua malattia. Da quando poi ha visto Michele Saviani dipendere completamente da sua moglie, la paura si è fatta ancora più insistente. Nel frattempo Giulia, per dimostrargli che non l'avrebbe mai abbandonato, gli ha chiesto di sposarla. A quel punto Luca ha compreso che la donna non . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 16 maggio: Luca sembra sparito nel nulla

