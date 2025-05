Come ci si poteva aspettare, l’elezione del nuovo Papa ha già portato con sé un profluvio di commenti volti a incasellarlo in questa o quella categoria. Quello che si può forse dire è che, rispetto. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un Papa Leone per le cose nuove di questo tempo. Parla Flavio Felice