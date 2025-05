Un mese senza la piccola Greta | Ci manchi ed è tutto più vuoto Ma continui a vivere con noi

Un mese senza la piccola Greta, e il vuoto pesa come un macigno. Empoli, 15 maggio 2025 – La comunità di Spicchio e Vinci si stringe nel ricordo dell'undicenne che, con coraggio e sorrisi, ha toccato i cuori di tutti. La sua presenza vive ancora fra noi, testimoniando un amore che non si spegne.

Empoli, 15 maggio 2025 – Ancora forte il sentimento per Greta Costa e per la tragedia che ha sconvolto la comunità di Spicchio e di Vinci quando, precisamente un mese fa, l’undicenne perdeva la propria lunga e tenace lotta contro una terribile malattia. La città vuole dimostrare di non aver dimenticato, anzi, fa sentire oggi più che mai il suo sostegno alla famiglia della piccola attraverso manifestazioni di amore nel suo ricordo, con eventi come quello di domenica scorsa al parco di Serravalle che – a margine delle esibizioni del gruppo Vento Reggae e dei due artisti empolesi Sick Chapa e Dj Selmi – ha visto la raccolta fondi da devolvere alla famiglia superare i 2.200 euro. Un gesto che ha commosso anche gli stessi Costa. Ne parla entusiasta Cosimo Caparrini, organizzatore del concerto nonché amico di famiglia dei Costa. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un mese senza la piccola Greta: “Ci manchi ed è tutto più vuoto. Ma continui a vivere con noi”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un mese senza la piccola Greta: “Ci manchi ed è tutto più vuoto. Ma continui a vivere con noi”

lanazione.it scrive: Il ricordo della bambina sconfitta dalla malattia a soli 11 anni è ancora forte e profondo in città. Dagli eventi benefici in memoria alla lettera delle amiche: la famiglia Costa ringrazia per l’affet ...

Greta non ce l'ha fatta, è morta a 9 anni. Il malore in vacanza in Thailandia, poi la diagnosi terribile

Come scrive msn.com: Sei mesi dopo, la piccola Greta non ce l'ha fatta: dopo aver combattuto come una leonessa, sabato mattina, 31 agosto, si è spenta lasciando nel dolore l'intero quartiere di Colli Aniene ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sony PS5 Distribuite 3,4 milioni in un mese

Tuttavia, è ancora difficile trovare la console in Italia. Nonostante le preoccupazioni sulla produzione sollevate prima dell'effettiva commercializzazione della console e i problemi di fornitura riscontrati nella maggior parte dei paesi del mondo, PlayStation 5 ha riscosso un grande successo, il miglior inizio per una console Sony.