Un impianto per dealcolare il vino? Dai 20 ai 300mila euro Ma in Italia serve chiarezza legislativa La scommessa del gruppo Vason sul no alcol

In un mercato vinicolo in evoluzione, l'impianto per dealcolare il vino, con costi variabili tra 20 e 300mila euro, affronta sfide legislative in Italia. Albano Vason, managing director della storica azienda veronese, sottolinea come i sistemi a membrana offrano maggiore flessibilità rispetto a quelli evaporativi, puntando sulla scommessa del gruppo verso un vino senza alcol.

Secondo Albano Vason, managing director della storica azienda veronese di prodotti per il vino, i sistemi a membrana si dimostrano più flessibili rispetto ai quelli evaporativi 🔗Leggi su Gamberorosso.it

