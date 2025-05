Parte da Cremona, il prossimo weekend del 17 e 18 maggio, il “Tour della salute” che toccherà poi altre quattordici città fino al 26 ottobre: Foligno, Castelfranco Veneto, Pesaro, Prato, Forlì, Rovereto, Novara, Olbia, Brindisi, Pescara, Caserta, Cosenza, Messina e Frosinone. È la settima edizione dell’iniziativa promossa da Asc (Attività sportive confederate) per la prevenzione e i corretti stili di vita nelle piazze italiane, con otto ambulatori per offrire controlli e consulti gratuiti di tipo cardiologico, reumatologico, psicologico e nutrizionale, valutazioni audiometriche, test dell’equilibrio, con uno sportello dedicato, per la prima volta, alla salute orale e un altro in cui si troverà un veterinario per parlare di eventuali problemi dei propri animali. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un Giro d’Italia di controlli gratis in piazza