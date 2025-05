Un futuro per i coltivatori e le coltivatrici di alghe marine sulle coste della Tanzania

Le comunità costiere dell'isola di Pemba, in Tanzania, storicamente legate alla pesca, si trovano oggi ad affrontare la diminuzione delle risorse ittiche. In questo contesto, la coltivazione delle alghe marine emerge come un'opportunità sostenibile per diversificare le fonti di sostentamento e promuovere lo sviluppo economico, avviando una nuova era per i coltivatori locali.

Le comunità costiere dell’isola di Pemba, al largo della costa tanzaniana, dipendono da lungo tempo dalle ricche risorse marine dell’Oceano Indiano. Ma negli ultimi anni gli stock ittici sono diminuiti . Un futuro per i coltivatori e le coltivatrici di alghe marine sulle coste della Tanzania il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Un futuro per i coltivatori e le coltivatrici di alghe marine sulle coste della Tanzania

