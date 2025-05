Un futuro da imprenditori | sul podio l’app a supporto del trattamento della neurodiversità

"Un futuro da imprenditori" è una competizione che ha messo alla prova 47 studenti di laurea magistrale in Gestione, suddivisi in 10 gruppi. Ognuno di loro ha presentato un'idea imprenditoriale innovativa in 4 minuti, con particolare focus sull'app "Podio" per supportare il trattamento della neurodiversità, un importante passo verso l'inclusione e la sensibilizzazione.

In tutto 47 studenti, suddivisi in 10 gruppi di lavoro, ciascuno dei quali ha presentato un’idea imprenditoriale con uno speech di 4 minuti: sono i numeri della competizione “Un futuro da imprenditori”, «sfida a colpi di business plan» tra gli studenti della laurea magistrale in Gestione. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Un futuro da imprenditori”: sul podio l’app a supporto del trattamento della neurodiversità

Approfondimenti da altre fonti

“Missione Futuro”: la Calabria sul podio con oltre 2000 studenti coinvolti

Da msn.com: Cosenza, Reggio Calabria e Polistena protagoniste del progetto nazionale promosso da Fondazione Vodafone e Next-Level , che ha coinvolto oltre 30mila studenti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le invenzioni tecnologiche degli anni '80, quando pensavamo di essere nel futuro

Chi ha avuto la fortuna (o meno) di conoscere gli anni '80 sa quanto questo periodo sia stato così propizio al cambiamento tecnologico, sconvolgendo alcune nostre abitudini con oggetti innovativi considerati, all'epoca, futuristici.