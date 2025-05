UN DOMINIO SUL CENTRALE! Jannik Sinner travolge Ruud ed è in semifinale a Roma

Jannik Sinner conquista la semifinale agli Internazionali d’Italia con una prestazione da incanto. Il numero uno del mondo dominerà Casper Ruud in soli 64 minuti, chiudendo il match con un impressionante 6-0 6-1. Un Sinner mai visto prima sulla terra rossa, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Il miglior Jannik Sinner di sempre sulla terra rossa plana in semifinale agli Internazionali d'Italia. Una prestazione semplicemente straordinaria da parte del numero uno del mondo, che in appena 64 minuti di gioco travolge Casper Ruud con un incredibile 6-0 6-1. Un Sinner perfetto, che non ha lasciato scampo al norvegese, davvero inerme di fronte ad una tale supremazia del suo avversario. L'Italia continua così a sognare a Roma, visto che avrà per la prima volta nell'era Open due suoi rappresentanti in semifinale al Foro Italico. Il numero uno del mondo affronterà l'americano Tommy Paul, che oggi ha battuto il polacco Hubert Hurkacz. Il match si giocherà domani sera, mentre nel pomeriggio sarà il momento di Lorenzo Musetti, che se la vedrà con Carlos Alcaraz in una semifinale da brividi. I numeri della partita fanno chiaramente capire il dominio di Sinner.

