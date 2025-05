Un corpo è finito in acqua | ricerche in corso nel Sile

Un misterioso evento si è verificato questa mattina, 15 maggio, quando un passante ha segnalato al centralino del 112 la presenza di un corpo in acqua. Le ricerche sono attualmente in corso lungo il Sile, nel comune di Silea, nei pressi della centrale idroelettrica. Gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza su questa inquietante situazione.

«Un corpo è finito in acqua». Di questo tenore la segnalazione giunta alle 9.30 di stamattina, 15 maggio, al centralino del 112. A telefonare è stato un passante che si trovava a transitare lungo via Alzaia, sul Sile a Silea, all'altezza della centrale idroelettrica. Per ora le ricerche, condotte. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - «Un corpo è finito in acqua»: ricerche in corso nel Sile

