Un compleanno stellare per Valeria Marini

Valeria Marini ha festeggiato il suo 58° compleanno con un evento indimenticabile a Roma, circondata da amici vip. La showgirl ha creato un'atmosfera magica per un compleanno stellare, tra glamour e divertimento. Scopri i dettagli e le emozioni di questa celebrazione esclusiva su Donne Magazine.

La showgirl celebra con amici vip in un evento indimenticabile a Roma Valeria Marini festeggia i 58 anni con un party da sogno su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Un compleanno stellare per Valeria Marini

Ne parlano su altre fonti

Valeria Marini, super party per i 58 anni con tantissime amiche vip: dalla Brandi al chirurgo Urtis col seno appena rifatto, foto

Come scrive gossip.it: Valeria Marini, super party per i 58 anni con tantissime amiche vip: dalla Brandi al chirurgo Urtis col seno appena rifatto, foto ...

I 58 anni di Valeria Marini: che festa è stata?

Riporta msn.com: La festa di compleanno per i 58 anni di Valeria Marini è stata davvero particolare. Scopriamo insieme dove e come li ha festeggiati ...

Valeria Marini compie 58 anni. Il party flop, il flirt con Jovanotti, la malattia all'occhio, la mamma Gianna Orrù: «Mi ha bloccata su Whatsapp»

Lo riporta msn.com: Valeria Marini compie 58 anni ed è pronta a festeggiare un compleanno "stellare" come solo lei sa fare, sempre che la festa vada un po' meglio di quella dello scorso anno: ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Presentato oggi in Senato Baci Stellari il nuovo singolo di Valeria Marini ft. Shainy El Brillante

Evento su iniziativa del senatore Manuel Vescovi e coordinato da Serena Baldaccini. Il nuovo singolo di Valeria Marini dal titolo "Baci Stellari" ft.