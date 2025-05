Un calciatore dell’Udinese è accusato di stupro | una donna si presenta in ospedale e scatta la denuncia

Un calciatore dell'Udinese è stato accusato di stupro dopo che una donna di 30 anni si è presentata in ospedale per denunciare l'accaduto. Le indagini della Procura di Udine sono in corso, mentre gli amici del calciatore sostengono che il rapporto fosse consensuale. L'Udinese dichiarano di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali.

L'indagine della Procura di Udine dopo la denuncia di una 30enne: "Mi hanno costretta ad avere rapporti sessuali". La versione degli amici del calciatore: "Era consenziente, nessuno l'ha drogata". L'Udinese: "Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale".

