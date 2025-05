Un ambulatorio per l' assistenza medica a Sant' Elena | Garantito un servizio essenziale

A Sant'Elena, l'assistenza medica è fondamentale per la comunità locale. Con il pensionamento del dottor Maurizio Volo, si era temuto il venir meno di questo servizio essenziale. La chiusura dello studio avrebbe costretto i cittadini a recarsi a Castello per la medicina di base, creando disagi e incertezze in un quartiere già fragilizzato.

A seguito del pensionamento del dottor Maurizio Volo, l'area di Sant'Elena a Venezia ha rischiato di trovarsi senza il servizio di medicina di base. Lo studio era stato chiuso e i cittadini avrebbero dovuto rivolgersi per l'assistenza all'ambulatorio a Castello: non distantissimo, in linea d'aria. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Un ambulatorio per l'assistenza medica a Sant'Elena: «Garantito un servizio essenziale»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spaccata e vandalismi nella sede dell’ambulatorio sociale del Mevv

Riporta msn.com: La porta dell’ambulatorio Mevv di Torre del Lago è, sempre, aperta a tutti. A tutti coloro a cui non... La porta dell’ambulatorio Mevv di Torre del Lago è, sempre, aperta a tutti. A tutti coloro a cui ...

A Como nasce il poliambulatorio solidale per persone in difficoltà economiche

Secondo msn.com: Il progetto è il risultato di un protocollo siglato tra l’Associazione Palma e la Croce Rossa Italiana. L’accesso gratuito a cure mediche specialistiche di qualità a famiglie con redditi bassi, disocc ...

Sos medici. Aperti in città due ambulatori

msn.com scrive: Aperti due ambulatori medici temporanei per far fronte alla carenza di medici di base, grazie alla collaborazione tra amministrazione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

5Way: la realtà al servizio dei giovani designer

Un pop up store innovativo, dedicato ai talenti emergenti del campo della moda e del design. Tutto questo, e molto altro,? 5Way, una realt? creata da Roberto Castelluzzo e Ruth Read, due imprenditori italo australiani che con il lavoro e le competenze mettono a disposizione dei nuovi talenti gli strumenti giusti per emergere.