un 36enne è stato arrestato per possesso di cocaina e marijuana

Un 36enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Calderara di Reno per possesso di cocaina e marijuana. L'operazione è scattata durante una perquisizione domiciliare mirata al coinquilino dell’uomo, rivelando la presenza di sostanze stupefacenti nell'abitazione. Le forze dell'ordine continuano a combattere il traffico di droga nella zona.

