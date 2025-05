Ultimissime Juve LIVE | Kalulu si sfoga sui social dopo la squalifica subita dal Giudice Sportivo Il suo messaggio social

Ultimissime Juve LIVE: segui in tempo reale tutte le novità dalla casa bianconera. Oggi, Kalulu si sfoga sui social dopo la squalifica inflitta dal giudice sportivo. Resta aggiornato con le notizie più importanti riguardanti la Juventus e non perdere gli aggiornamenti in tempo reale su quanto accade nel mondo bianconero.

Kalulu dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione». Poi carica i compagni: il messaggio social che scatena i tifosi – FOTO. 21:10 – Pierre Kalulu commenta sui social la decisione del Giudice Sportivo che lo ha squalificato per due giornate dopo Lazio Juve.

Juventus, Kalulu: "Non volevo finire così la stagione. Tiferò per la squadra"

Stagione finita per Pierre Kalulu che non ci sarà nelle ultime due partite di campionato della Juventus. Il difensore francese è stato squalificato per due giornate.

Kalulu si scusa su Instagram: "Non è così che volevo finire la stagione"

Pierre Kalulu, dopo l'espulsione contro la Lazio che gli è costata due turni di squalifica, finisce in anticipo la sua stagione in bianconero. Il difensore ha chiesto scusa ai tifosi

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione»

Kalulu Juve, il difensore parla dopo la squalifica di due giornate: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» La Serie A di Pierre Kalulu si conclude ufficialmente dopo la decisione

