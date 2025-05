Uila Mammucari Lavoratori della terra e agricoltori restino uniti

A Bari si rafforza il legame tra lavoratori della terra e agricoltori, uniti nella difesa del territorio e dei settori produttivi. Questo incontro sottolinea l'importanza della collaborazione e dell'impegno condiviso, elementi fondamentali per affrontare le sfide del settore e garantire un futuro sostenibile per la comunità agricola locale.

BARI (ITALPRESS) ‚Äď ‚ÄúVolevamo rinsaldare innanzitutto quello che √® il legame che ci unisce, che √® la difesa del territorio, la difesa dei settori produttivi che sono realizzati da lavoratori e agricoltori. I lavoratori della terra e gli agricoltori sono uniti dalla stessa fatica, dallo stesso impegno, dalla stessa voglia di dire basta a coloro che lucrano dentro al piatto‚ÄĚ. Sono le parole della segretaria generale della Uila Enrica Mammucari a margine dell‚Äôevento ‚ÄúAgricoltura √® la dimensione sociale del cibo‚ÄĚ, secondo dei due organizzati ieri e oggi a Bari proprio dalla Uila. xa2pcmca3 (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it ¬© Unlimitednews.it - Uila, Mammucari ‚ÄúLavoratori della terra e agricoltori restino uniti‚ÄĚ

