Ufficiale | la Coppa America si disputerà a Napoli nel 2027 Accordo tra il governo e il defender neozelandese

È ufficiale: Napoli ospiterà la Coppa America nel 2027 grazie a un accordo tra il governo italiano e il defender neozelandese. Il capoluogo campano sarà il palcoscenico della finale di questo prestigioso torneo, segnando un momento storico per l'Italia, che per la prima volta si prepara ad accogliere una competizione di tale rilevanza.

Il capoluogo campano ospiterà la finale della manifestazione che per la prima volta avrà luogo in Italia 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ufficiale: la Coppa America si disputerà a Napoli nel 2027. Accordo tra il governo e il defender neozelandese

Potrebbe interessarti su Zazoom

THE WILDS, DISPONIBILE IL TRAILER UFFICIALE DELLA NUOVA SERIE AMAZON ORIGINAL

La prima serie young adult di Amazon Prime Video debutter? in tutto il mondo? venerd? 11 dicembre. Il primo episodio sar? disponibile per un periodo limitato in streaming sui canali YouTube, Instagram, Twitter e Facebook di Amazon Prime Video e su Prime Video anche senza account Prime.