L’Inter ha comunicato il via alla distribuzione dei codici per acquistare i biglietti della finale tra PSG e Inter. Di seguito tutte le informazioni. INFO BIGLIETTI – “Inizia oggi, giovedì 15 maggio, la distribuzione dei codici per l’acquisto dei biglietti per assistere alla finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, in programma a Monaco di Baviera sabato 31 maggio alle 21:00. In questi giorni più di 80mila tifosi nerazzurri hanno fatto richiesta sul canale ufficiale del Club: una richiesta ampiamente superiore alla disponibilità. Come già precedentemente comunicato, non sarà purtroppo possibile accontentare tutti i sostenitori nerazzurri. Codici biglietti finale Champions League PSG-Inter: al via la distribuzione. FEDELI – Il Club ha utilizzato un criterio di assegnazione che punta a premiare i tifosi più fedeli, che tiene in considerazione anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all’Inter Club. 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - UFFICIALE – Codici biglietti PSG-Inter: parte la prima distribuzione