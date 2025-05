Ue ok a emendamenti Regolamento Sanitario Internazionale più poteri all’Oms su pandemia e obblighi vaccinali 514 sì e 126 no

Il Parlamento Europeo ha approvato con una netta maggioranza di 514 voti a favore e 126 contro emendamenti al Regolamento Sanitario Internazionale, conferendo maggiori poteri all'OMS nella gestione delle pandemie e degli obblighi vaccinali. Gli Stati membri hanno tempo fino al 19 luglio 2025 per comunicare all'OMS la loro decisione riguardo all'applicazione delle modifiche.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 19 luglio 2025 per notificare ufficialmente all'OMS la loro intenzione di non applicare le modifiche Con una netta maggioranza di 514 voti a favore contro 126 contrari, il Parlamento Europeo ha dato il via libera agli emendamenti del Regolamento Sanitario

