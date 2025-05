Udinese il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale

Il calciatore Oumar Solet, attualmente in forza all'Udinese, è al centro di un'indagine per violenza sessuale. La notizia è emersa il 15 maggio 2025, con il quotidiano Messaggero Veneto che ha rivelato la sua identità. Il legale del calciatore, Maurizio Conti, non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla situazione.

Trieste, 15 maggio 2025 – È Oumar Solet dell'Udinese il calciatore di serie A indagato per violenza sessuale. A rivelarne l'identità, all'indomani della diffusione della notizia della denuncia, è il quotidiano Messaggero Veneto specificando che il suo legale di fiducia, Maurizio Conti, non ha inteso rilasciare dichiarazioni, a tutela di tutte le persone coinvolte nella vicenda. La presunta aggressione sarebbe avvenuta dopo una serata trascorsa in un locale che si trova alla prima periferia del capoluogo friulano. La ricostruzione fatta dalla vittima è piuttosto circostanziata e coinvolge anche due amici del giocatore. Una volta usciti dal locale, la ragazza ha accettato l'invito dei tre a seguirli nell’abitazione dell'atleta. "Io ero ubriaca – ha premesso la giovane nella denuncia che ha sottoscritto davanti ai carabinieri – ma ho comunque manifestato il mio dissenso rispetto a ciò che stava accadendo". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale

