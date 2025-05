Ucraina Zelensky | Miei delegati ai colloqui nonostante il basso livello di quelli russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione per il livello della delegazione russa ai colloqui di pace a Istanbul. Durante una conferenza stampa ad Ankara, ha sottolineato che i rappresentanti russi non possiedono reale potere decisionale, affermando che "la Russia non prende sul serio i colloqui di pace".

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in una conferenza stampa nella capitale turca Ankara che la delegazione russa a Istanbul non include “nessuno che abbia effettivamente potere decisionale”. “La Russia non prende sul serio i colloqui di pace”, ha dichiarato Zelensky che ha poi aggiunto: “Nonostante il basso livello della delegazione russa, per rispetto nei confronti del presidente Trump e di Erdogan, ho deciso di inviare una delegazione a Istanbul” per negoziare con la Russia. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Miei delegati ai colloqui nonostante il basso livello di quelli russi”

