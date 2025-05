Ucraina Zelensky in Turchia | Un messaggio per Putin? Sono qua più chiaro di così

Volodymyr Zelensky è giunto in Turchia per i colloqui di pace con la Russia, segnando un momento cruciale nel conflitto. Rispondendo a un giornalista, il presidente ucraino ha sottolineato la sua presenza come un chiaro messaggio per Putin: “Sono qui”. Un incontro atteso, che potrebbe influenzare il futuro della guerra e le relazioni internazionali.

Arrivato in Turchia per partecipare ai colloqui di pace con la Russia, Volodymyr Zelensky ha risposto a un giornalista che gli chiedeva se avesse un messaggio per Putin: "Sono qui" – ha risposto il presidente ucraino – "Penso che questo sia un messaggio molto chiaro". Zelensky dovrebbe incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nelle prossime ore.

