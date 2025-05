Milano, 15 mag. (LaPresse) – “Siamo in contatto con la parte americana. Credo che saranno anche loro in Turchia con delegazioni di alto livello. Vedremo. Ma il livello dei russi non mi è ancora noto ufficialmente. Tuttavia, da quello che vediamo, sembra più una farsa”. Lo ha detto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, atterrando all’aeroporto di Ankara, in Turchia. “Penseremo a cosa fare e quali saranno i nostri passi dopo aver parlato con il presidente Erdogan”, ha aggiunto Zelensky, “credo che avremo qualche ora per un colloquio importante, per decisioni molto importanti”. Lo riporta Unian. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, delegazione russa in Turchia sembra una farsa