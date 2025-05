Ucraina vertice turco ma senza Putin Mosca al confine con Finlandia

Il vertice di Istanbul tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente turco Erdogan si svolge senza la partecipazione di Putin, suscitando interrogativi sulla dinamica dei colloqui. Mentre Ankara si attiva sul piano diplomatico, Mosca rafforza la sua presenza al confine con la Finlandia. Un servizio di Fabio Bolzetta per TG2000.

Il vertice di Istanbul: colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente turco Erdogan in corso ad Ankara. Pesa l’assenza di Putin. Servizio di Fabio Bolzetta. Ucraina, vertice turco ma senza Putin. Mosca al confine con Finlandia TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, vertice turco ma senza Putin. Mosca al confine con Finlandia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vertice di Istanbul tra Russia e Ucraina senza Putin e Trump

Scrive msn.com: Istanbul alla fine si trasforma nel vertice degli assenti. Dopo il gran rifiuto del presidente russo Vladimir Putin, infatti, a cascata i big si sfilano. Quello ucraino Volodymyr Zelensky - già in Tur ...

Ucraina e Russia ripartono dagli insulti: "Il team russo è una farsa". "Zelensky è un clown". In bilico il vertice di Istanbul

Segnala huffingtonpost.it: Putin non c'è, da Kiev non la prendono bene. Il ministero degli Esteri russo riferisce di uno slittamento al pomeriggio e si scaglia contro il presidente ...

Ucraina, la farsa del vertice di Istanbul. Trump: «Pace? Solo quando vedrò Putin»

Segnala editorialedomani.it: I leader disertano il vertice di Istanbul e i negoziati non iniziano nemmeno. Lo schiaffo di Putin e il disinteresse di Trump. Oggi un secondo tentativo. A Istanbul arriva la delegazione ucraina guida ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Prefetto incontra vertice nazionale e provinciale della Misericordia

Il prefetto di Massa-Carrara dottor Claudio Ventrice ha ricevuto vertice nazionale Mareno Barbieri Componente il Consiglio Nazionale delle Misericordie d’Italia ed anche Governatore delle Confraternita di Misericordia di Bagnone e provinciale Fausto Casotti Coordinatore provinciale delle Misericordie Apuane.