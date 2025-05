Ucraina vertice senza Putin e Trump Colloqui diretti Mosca-Kiev

In Turchia si stanno tenendo importanti colloqui diretti tra Mosca e Kiev, con la presenza del presidente Zelensky e l'incontro previsto con Erdogan. Tuttavia, il vertice si svolge senza la partecipazione di Putin e Lavrov, suscitando interrogativi sulle dinamiche future del conflitto ucraino. Un reportage di Federico Plotti.

In Turchia si stanno svolgendo i primi colloqui diretti tra Mosca e Kiev. Presente Zelensky che oggi vedrà Erdogan, assenti Putin e Lavrov. Servizio di Federico Plotti Ucraina, vertice senza Putin e Trump. Colloqui diretti Mosca-Kiev TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, vertice senza Putin e Trump. Colloqui diretti Mosca-Kiev

