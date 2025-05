Ucraina Trump | Potrei essere ai colloqui di Istanbul

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump √® tornato a parlare dei negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina, durante la sua visita a Doha. Secondo il presidente statunitense, Vladimir Putin non andr√† in Turchia per i colloqui sul cessate il fuoco, se lui non sar√† presente. ‚ÄúNon credo che Putin possa andare se io non ci sono‚ÄĚ, ha ribadito Trump che poi ha aggiunto: ‚ÄúSe succedesse qualcosa, ci andrei venerd√¨, se fosse opportuno‚ÄĚ. Dopo il Qatar, il capo della Casa Bianca voler√† negli Emirati Arabi Uniti, ultima tappa del suo viaggio in Medio Oriente. La visita di Trump √® la prima in assoluto di un presidente americano in carica in Qatar. 🔗Leggi su Lapresse.it

