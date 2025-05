Ucraina Trump | Fino a quando non incontrerò Putin non succederà nulla

Durante un volo su Air Force One, l'ex presidente Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni significative sulla situazione tra Russia e Ucraina. Ha sottolineato che un accordo di pace è impossibile senza un incontro diretto con Vladimir Putin, affermando la sua convinzione che non ci saranno progressi finché non dialogheranno personalmente.

Il presidente americano, Donald Trump, parlando sull’Air Force One, ha affermato che non accadrà “nulla” tra Russia e Ucraina in termini di accordo di pace “finché io e Putin non ci incontreremo”. “Non sono deluso da nulla. Non so nulla di una delegazione. Non ho nemmeno controllato. Guardate, non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo. Non sarebbe andato se non ci fossi stato io. E non credo che succederà nulla finché io e lui non ci incontreremo”, ha risposto al tycoon al giornalista della Bbc che gli ha domandato se fosse deluso dalla delegazione russa mandata in Turchia. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Fino a quando non incontrerò Putin non succederà nulla”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Trump: nessun progresso finché non ci vedremo con Putin

Secondo askanews.it: Roma, 15 mag. (askanews) – “Non succederà nulla” nel processo di pace ucraino fino a che Donald Trump e Vladimir Putin “non si riuniranno faccia a faccia: lo ha dichiarato lo stesso Presidente degli S ...

Ucraina, Trump: "Fino a quando non incontrerò Putin non succederà nulla"

Da stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) - Il presidente americano, Donald Trump, parlando sull'Air Force One, ha affermato che non accadrà "nulla" tra Russia e Ucraina in ...

Ucraina, Trump: «Nulla accadrà finché io e Putin non ci incontreremo». Zelensky non va a Istanbul. Mosca: compromessi possibili

Come scrive ilsole24ore.com: L’agenda del presidente turco Recep Tayyip Erdogan non prevede alcun incontro con le delegazioni russa ed ucraina impegnate negli odierni colloqui ad Ankara, ma riceverà il presidente ucraino Volodymy ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.