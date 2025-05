Ucraina | tavolo di pace a Istambul senza Punti e Zelensky Trump lascia il Golfo e torna a casa

In un contesto di tensione crescente, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina riprendono a Istanbul, sebbene senza la presenza dei leader. Mentre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky rimangono assenti, le squadre negoziali si preparano a confrontarsi nuovamente, segnando un punto di potenziale svolta dopo un lungo periodo di stallo. Nel frattempo, Donald Trump rientra negli Stati Uniti dal Golfo.

Colloqui a Istanbul, ma senza i leader, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Dopo una giornata di caos, annunci, smentite e accuse reciproche, la squadra negoziale di Mosca e quella di Kiev, hanno concordato di incontrarsi domani nella citta' sul Bosforo per la prima volta dal marzo del 2022.

