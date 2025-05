Ucraina scontro Borgonovo-Friedman Volenterosi Ue? Come gli umarell ai cantieri Sei rossobruno come Di Battista Su La7

In un acceso dibattito a Tagadà su La7, il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, ha messo in discussione le opinioni di Alan Friedman e del generale Vincenzo Camporini riguardo al conflitto in Ucraina. Con toni pungenti, i due hanno affrontato le diverse visioni sull'impegno dell'UE, evocando persino l'immagine dei "volenterosi umarell" ai cantieri.

Botta e risposta al fiele a Tagadà (La7) tra il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, e il giornalista Alan Friedman sulla situazione del conflitto in Ucraina. Borgonovo dissente dalla posizione di Friedman e del generale Vincenzo Camporini: “Sinceramente non mi sembra che le iniziative ucraine negli ultimi mesi siano andate granché bene. In più, per la prima volta la leadership ucraina non sarà invitata al summit della Nato, il che comincia a essere un segnale. In tutto questo, forse più che psicanalizzare Trump – aggiunge – dovremmo chiederci: ma l’Europa cosa sta facendo? Abbiamo visto i “volenterosi”, che, al di là di farsi delle belle foto e delle gitarelle da una parte o dall’altra, sembrano i vecchietti intorno al cantiere a commentare quello che fanno gli altri. Almeno gli umarell sono più simpatici di questi qui”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, scontro Borgonovo-Friedman. “Volenterosi Ue? Come gli umarell ai cantieri”. “Sei rossobruno come Di Battista”. Su La7

