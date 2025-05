Ucraina Rutte | Ottimista su progressi in un paio di settimane

L'Ucraina si mostra ottimista riguardo ai progressi nei prossimi giorni. Il premier Rutte sottolinea la disponibilità del paese a un cessate il fuoco e a negoziati immediati, in attesa di risposte dalla Russia. La pressione ora è sull'altro lato, affinché chiarisca le proprie intenzioni e strategie. La situazione richiede un dialogo costruttivo e urgente.

“Chiaramente, l’ Ucraina è pronta. L’Ucraina è pronta a impegnarsi per un cessate il fuoco e negoziati immediati. Questo è assolutamente chiaro. La palla ora è chiaramente nel campo della Russia. Devono spiegare cosa stanno facendo, perché sono qui o no, e con quale squadra o altro. Ma facciamo in modo che tutti comprendiamo che la palla è nel loro campo. L’Ucraina vuole avviare i negoziati il??prima possibile. Grazie agli americani e al presidente Trump la situazione di stallo è stata superata. Ora tocca ai russi assicurarsi di compiere i prossimi passi necessari”. Lo dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte, arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato ad Antalya, in Turchia. “Sono ancora cautamente ottimista – aggiunge – sul fatto che se anche i russi fossero disposti a stare al gioco, e non solo gli ucraini, che lo stanno facendo, ma anche i russi, si potrebbero ottenere dei progressi nel giro di un paio di settimane. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Rutte: “Ottimista su progressi in un paio di settimane”

