Ucraina-Russia Zelensky e Putin disertano i negoziati a Istanbul Colloqui al via venerdì alle 9

Dopo la decisione del presidente russo Vladimir Putin di non recarsi a Istanbul, anche il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky ha rinunciato al viaggio, preferendo mandare nella città turca una delegazione guidata dal ministro della difesa Rustem Umerov solo “ per rispetto nei confronti del presidente Trump e di Erdogan “. La delegazione di Kiev ha mandato di incontrare la controparte russa, guidata da Vladimir Medinsky, e i mediatori turchi e statunitensi per ottenere un cessate il fuoco. I want to sincerely thank President @RTErdogan, his team, and the people of Türkiye for their support of Ukraine’s territorial integrity and sovereignty. President Erdo?an reaffirmed during our meeting today that he supports Ukraine and recognises Crimea as part of Ukraine. pic.twitter.comjAdXRv6vio — Volodymyr Zelenskyy ??????????????????? (@ZelenskyyUa) May 15, 2025 Zelensky: “Nella delegazione russa nessuno con potere decisionale”. 🔗Leggi su Lapresse.it

