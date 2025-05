Ucraina-Russia | le trattative di Istanbul restano sul tavolo

Le trattative di Istanbul tra Ucraina e Russia riprendono, dopo lunghe indecisioni. Sebbene Putin abbia scelto di non partecipare direttamente al summit, ha inviato una delegazione guidata da Vladimir Medinsky. La presenza diplomatica russa segna un passo significativo nel tentativo di trovare un accordo, nonostante le differenze persistenti fra le parti.

Dopo tanto tergiversare, si è finalmente sciolto il nodo del summit di Istanbul: Putin ha evitato di andarci, nonostante l’insistenza di Zelensky su un faccia a faccia, inviando però una delegazione guidata da Vladimir Medinsky, a capo della delegazione russa anche al tempo dei primi negoziati con l’Ucraina, svolti tra l’aprile e gli inizi di maggio del ’22 e fatti saltare dall’Occidente al momento della firma. Col passare del tempo era alquanto ovvio che andasse così, dal momento che un faccia a faccia tra Putin e Zelensky, quando ancora le trattative russo-ucraine non sono ancora iniziate, non avrebbe prodotto nulla. Anzi, probabilmente si sarebbe ripetuto quanto avvenuto alla Casa Bianca quando il presidente ucraino ha deliberatamente fatto irritare Trump per ostentare al mondo la sua condiscendenza ai desiderata russi. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ucraina-Russia: le trattative di Istanbul restano sul tavolo

