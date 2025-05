Ucraina Rubio | La Nato vuole porre fine alla guerra vogliamo vedere progressi

Durante un incontro ad Antalya, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha espresso il desiderio di vedere la NATO intensificare gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. Collaborando con il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, Rubio ha sottolineato l'importanza di progressi tangibili e di un rafforzamento dell'Alleanza per affrontare le attuali sfide globali.

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, a margine dell’incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte ad Antalya, in Turchia, ha dichiarato di voler vedere l’Alleanza “diventare piĂą forte”. I due hanno parlato con i giornalisti prima di una riunione con gli altri leader dell’Alleanza Atlantica, che definirĂ le strategie sulla sicurezza europea dei prossimi anni. L’incontro nella cittĂ di Antalya arriva in un momento di intense trattative volte a raggiungere un accordo di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Il culmine dei colloqui si terrĂ a Istanbul, alla presenza dello stesso Rubio e dell’inviato speciale del presidente Donald Trump, Steve Witkoff. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Rubio: “La Nato vuole porre fine alla guerra, vogliamo vedere progressi”

