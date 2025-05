Ucraina oggi vertice a Istanbul per cessate il fuoco ma Putin non c’è Diserta anche Trump

Oggi, 15 maggio 2025, Istanbul ospita i tanto attesi colloqui russo-ucraini per un cessate il fuoco, i primi dopo oltre tre anni di conflitto. Tuttavia, l'assenza dei leader chiave, come Vladimir Putin e Donald Trump, solleva interrogativi sulla realistica possibilità di una svolta. La comunità internazionale attende con trepidazione gli sviluppi di questa delicata negoziazione.

Roma, 15 maggio 2025 – Al via oggi a Istanbul i colloqui russo-ucraini per la ricerca di una soluzione alla crisi ucraina. Si tratta dei primi incontri diretti tra i due paesi in guerra dalla primavera del 2022. Ma, com’era nell’aria, il presidente russo Vladimir Putin non ci sarà. La lista dei componenti della delegazione, resa nota ieri sera dal Cremlino e guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, comprende il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il viceministro della Difesa Alexander Fomin e il capo di stato maggiore Igor Kostyukov. L'assenza di Putin ha portato al forfait di Donald Trump, che si trova in Arabia Saudita e che, in caso contrario, sarebbe volato a Istanbul. Intanto Erdogan attende nella capitale Ankara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma di fatto l'assenza di Putin complica l’incontro, l'obiettivo della diplomazia americana e turca è convincere i russi ad accettare un cessate il fuoco di 30 giorni. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, oggi vertice a Istanbul per cessate il fuoco ma Putin non c’è. Diserta anche Trump

