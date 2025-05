Ucraina oggi negoziati in Turchia per la Russia presente Medinskiy Putin e Lavrov assenti per Kiev Zelensky e per gli Usa Witkoff Kellogg e Rubio

Oggi in Turchia si svolgono cruciali negoziati sull'Ucraina, con la delegazione russa guidata da Vladimir Medinsky. Assenti Putin e Lavrov, i rappresentanti di Kiev, tra cui il presidente Zelensky, e gli Stati Uniti, con Witkoff, Kellogg e Rubio, sono pronti a discutere un possibile accordo nel contesto del conflitto in corso.

Medinsky sarà accompagnato da Mikhail Galuzin, Aleksander Fomin e Igor Kostyukov Oggi è la giornata dei negoziati in Turchia sull'Ucraina. La delegazione russa sarà capeggiata da Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente Vladimir Putin. E poi, il vicemi 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, oggi negoziati in Turchia, per la Russia presente Medinskiy, Putin e Lavrov assenti, per Kiev Zelensky e per gli Usa Witkoff, Kellogg e Rubio

