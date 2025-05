Ucraina oggi il vertice a Istanbul | Putin invia il consigliere Medinsky Colloqui a porte chiuse

Oggi, Istanbul ospita un importante vertice dedicato alla crisi ucraina, con la presenza del consigliere di Putin, Medinsky, per avviare colloqui riservati. Questo incontro segna un passo cruciale nel tentativo di trovare soluzioni diplomatiche a un conflitto complesso e di lunga data. Resta da vedere quali saranno i risultati di queste discussioni.

Ucraina, oggi il vertice a Istanbul: Putin invia il consigliere Medinsky. Colloqui a porte chiuse – Diretta

Si legge su ilfattoquotidiano.it: “Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni” nei colloqui sull’ Ucraina in Turchia, “ma vogliamo vedere progressi”. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, a margine della ministeri ...

Ucraina, oggi vertice a Istanbul per cessate il fuoco ma Putin non c’è. Diserta anche Trump

Secondo msn.com: Arrivata in Turchia la delegazione russa, non c’è nemmeno Lavrov. “L’invio di delegati minori è uno schiaffo”.

Negoziati Ucraina-Russia, oggi il vertice a Istanbul: assente Putin. Alle 12 l'incontro tra Erdogan e Zelensky

Lo riporta ilmessaggero.it: Putin non raccoglie la sfida di Zelensky e oggi non sarà a Istanbul per incontrare il presidente ucraino: nelle prime trattative dirette tra Mosca e Kiev, la delegazione russa ...

