Ucraina oggi il vertice a Istanbul | Putin invia il consigliere Medinsky Colloqui a porte chiuse – Diretta

Oggi si svolge a Istanbul un importante vertice sull'Ucraina, con la partecipazione del consigliere di Putin, Medinsky. I colloqui si tengono a porte chiuse, mentre il mondo osserva con attenzione gli sviluppi della situazione. Restate aggiornati con la nostra diretta per le ultime notizie e analisi su questo cruciale incontro diplomatico.

L'articolo Ucraina, oggi il vertice a Istanbul: Putin invia il consigliere Medinsky. Colloqui a porte chiuse – Diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Approfondimenti da altre fonti

Negoziati Ucraina-Russia, oggi il vertice a Istanbul: assente Putin. Alle 12 l'incontro tra Erdogan e Zelensky

Lo riporta ilmessaggero.it: Putin non raccoglie la sfida di Zelensky e oggi non sarà a Istanbul per incontrare il presidente ucraino: nelle prime trattative dirette tra Mosca e Kiev, la delegazione russa ...

Guerra ucraina, lo schiaffo di Putin a Istanbul: manda il consigliere. Oggi vertice tra Mosca e Kiev. Diserta anche Trump

Come scrive msn.com: «Né Putin né il suo sosia si presenteranno ai negoziati di Istanbul». La previsione è stata consegnata da Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence ...

Ucraina, oggi i colloqui a Istanbul. Tregua, regioni contese, riarmo di Kiev: i punti sul tavolo. Ma Putin alla fine diserta (e Trump fa lo stesso)

Secondo informazione.it: Ucraina, a Istanbul gli attesi colloqui di pace fra Ucraina e Russia Tutto è pronto a Istanbul per gli attesi colloqui di pace fra Ucraina e Russia. Al momento non è… Leggi ...

Ucraina : oggi si firma accordo sul grano

Occhi della comunità internazionale puntati su Istanbul, dove nel pomeriggio i rappresentanti di Ucraina, Russia, Turchia e il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, firmeranno l' accordo per riprendere le esportazioni di grano ucraino attraverso il Mar Nero.