Ucraina oggi colloqui con Russia a Istanbul | il precedente del 2022

Oggi, giovedì 15 maggio 2025, Russia e Ucraina si incontrano a Istanbul per colloqui di pace, marcando una ripresa dei dialoghi dopo oltre tre anni di conflitto. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sottolinea il ruolo della Turchia come centro cruciale per la diplomazia, rievocando il precedente incontro del 2022.

(Adnkronos) – Per la prima volta in oltre tre anni, oggi, giovedì 15 maggio 2025, Russia e Ucraina sono sul punto di tenere colloqui di pace in Turchia, un Paese "diventato uno dei centri della diplomazia di pace" come ha affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan. La sede scelta è Istanbul, la stessa che nel .

Ucraina, oggi colloqui con Russia a Istanbul: il precedente del 2022

Come scrive msn.com: Quel round negoziale sfociò sostanzialmente in un nulla di fatto, con l'eccezione di un'intesa sui corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili ...

Ucraina-Russia, oggi i colloqui senza Putin. E nemmeno Trump va in Turchia

Riporta msn.com: Il presidente russo non vola a Istanbul. E quello americano prosegue la visita in Qatar ...

Guerra Ucraina - Russia, le news.

Si legge su repubblica.it: Media russi: “Lavrov non andrà a Istanbul per i negoziati”. Zelensky: “Siamo pronti a qualsiasi negoziato per finire la guerra” Trump: “Potrei andare in ...

Ucraina : oggi si firma accordo sul grano

Occhi della comunità internazionale puntati su Istanbul, dove nel pomeriggio i rappresentanti di Ucraina, Russia, Turchia e il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, firmeranno l' accordo per riprendere le esportazioni di grano ucraino attraverso il Mar Nero.