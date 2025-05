Ucraina negoziati a Istanbul | assenti Putin e Trump Inizio dei colloqui alle 10 a porte chiuse

Il presidente russo Vladimir Putin non ci sarĂ ai colloqui diretti tra Mosca e Kiev a Istanbul. Assente anche il capo di Stato americano Donald Trump. Saltano dunque i piani di Volodymyr Zelensky che fino all’ultimo ha sperato in un faccia a faccia con il leader del Cremlino. “Farò tutto il possibile” affinchĂ© l’incontro avvenga, aveva detto il presidente dell’Ucraina. “Se Putin non arriva e continua a giocare”, però, “sarĂ la prova definitiva che non vuole porre fine alla guerra “, aveva sottolineato parlando con i giornalisti a Kiev. I negoziati tuttavia si svolgeranno comunque, a porte chiuse, con inizio previsto alle 10 (ora locale). Lo riporta la Tass citando fonti vicine al dossier. Today we held several meetings with the team regarding the format in TĂĽrkiye. I am waiting to see who will come from Russia, and then I will decide which steps Ukraine should take. 🔗Leggi su Lapresse.it

