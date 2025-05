Ucraina | Mosca nostra delegazione farsa? Zelensky è un clown e un fallito

Il conflitto tra Ucraina e Russia continua a suscitare opinioni polarizzate. Dichiarazioni provocatorie, come quelle di chi critica la delegazione ucraina e accusa Zelensky di essere un "clown", alimentano le tensioni. In questo contesto, emergono voci che mettono in discussione la legittimità di tali affermazioni, difendendo il valore di chi ha lottato per il bene della propria nazione.

Milano, 15 mag. (LaPresse) – "Chi usa la parola 'farsa' è un pagliaccio, un fallito, una persona con un'istruzione del tutto sconosciuta rispetto a persone che non hanno solo un'istruzione di base, ma anche titoli accademici, meriti verso la patria, che con il proprio lavoro hanno dimostrato il loro livello di professionalità. Ma chi è lui?". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova rispondendo alle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha detto della delegazione russa in Turchia: "Sembra una farsa". "Su quale base una persona che è arrivata al potere grazie alle tecnologie dell'informazione e agli enormi investimenti di capitali, investiti solo per farlo funzionare come uno strumento, può mettere in dubbio il livello professionale di chiunque altro?", ha aggiunto Zakharova, come riporta l'agenzia Tass.

Mosca, 'nostra delegazione una farsa? Zelensky un clown'

Secondo ansa.it: "Un clown, un fallito, una persona dall'istruzione sconosciuta". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo ...

Erdogan non vedrà delegazioni russa ed ucraina. Putin non va a Istanbul, anche Trump si tira fuori

Riporta msn.com: Ucraina, la delegazione russa è a Istanbul E' arrivata a Istanbul la delegazione russa che parteciperà ai colloqui sulla fine della guerra in Ucraina: l'aereo, ha annunciato l'Interfax, è atterrato al ...

Ucraina: colloqui Mosca-Kiev a porte chiuse a Istanbul dalle 10. Leader assenti

Da ilsole24ore.com: L’agenda del presidente turco Recep Tayyip Erdogan non prevede alcun incontro con le delegazioni russa ed ucraina impegnate negli odierni colloqui ad Ankara, ma riceverà il presidente ucraino Volodymy ...

